- Mosca non è a conoscenza di nuove proposte in merito all'accordo sul grano. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che si tiene a Giacarta, in Indonesia. "Non so di nuove proposte (sull'accordo sul grano)", ha detto Lavrov ai giornalisti. (Rum)