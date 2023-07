Golfo: attesa visita premier giapponese Kishida in Arabia Saudita, Emirati e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà inizio il 16 luglio la visita ufficiale nei Paesi del Golfo del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, la prima per un premier nipponico dopo quella del defunto Shinzo Abe del 2020. Come riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, il 16 luglio, Kishida sarà a Gedda, in Arabia Saudita, per poi recarsi successivamente negli Emirati Arabi Uniti e, infine, in Qatar, il 19 luglio. Tra gli obiettivi principali della visita, c’è il rafforzamento delle relazioni tra il Giappone e i Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) in vari settori, in particolare in quello petrolifero, al fine di stabilizzare le forniture. Infatti, l’oro nero del Golfo rappresenta per Tokyo oltre l’80 per cento delle sue importazioni petrolifere complessive. La fetta maggiore del mercato giapponese è dell’Arabia Saudita, che dall’inizio del 2023 ha fornito il 40,68 per cento del petrolio importato dal Giappone. Alla luce dell’incertezza causata dal conflitto russo-ucraino sui mercati internazionali degli idrocarburi (Mosca, infatti, è un importante produttore mondiale di petrolio e gas), si attande da parte di Kishida un appello ai Paesi produttori del Ccg affinché contribuiscano alla stabilità degli approvvigionamenti, aumentando la produzione. Una decisione in contrasto con i tagli alla produzione stabiliti dagli Stati membri dell’Opec+ (gruppo che comprende l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e una decina di altri Stati produttori, tra i quali la Russia), in particolare da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Inoltre, in vista della COP28, che sarà ospitata dal 30 novembre al 12 dicembre prossimi dagli Emirati Arabi Uniti, Kishida discuterà anche della cooperazione con i Paesi del Golfo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, riducendo il peso dei combustibili fossili in favore di fonti come idrogeno e ammoniaca, che il Giappone sta promuovendo. “Arab News” ricorda infine che la visita di Kishida avviene in un contesto diverso da quello, segnato da aspri attriti, che aveva trovato il suo predecessore, Abe, in occasione della sua visita del 2000 nella regione. Il contesto attuale, infatti, è segnato dalla distensione progressiva delle relazioni tra Iran e Paesi del Golfo, in particolare l’Arabia Saudita, dal reintegro della Siria (storica alleata di Teheran) nella Lega araba e di riavvicinamento tra Riad e Abu Dhabi da un lato e Ankara dall’altro. Un insieme di processi connessi, in parte, con un aumento dell’impegno diplomatico in Medio Oriente della Cina, la cui mediazione ha portato alla sigla dello storico accordo dello scorso 10 marzo tra Riad e Teheran. (Res)