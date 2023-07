Russia: nuove tensioni ai vertici della Difesa, generale congedato dopo aver criticato i superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici delle Forze armate della Russia sono scossi da nuove tensioni, poche settimane dopo la ribellione del gruppo paramilitare Wagner guidato da Evgenji Prigozhin. Il generale Ivan Popov, comandante della 58ma armata combinata dell'Esercito Russo, è stato infatti sollevato senza preavviso dal suo ruolo di comando, dopo aver contestato ai superiori la carenza di adeguato supporto ai suoi uomini sul campo. A dare la notizia è stato lo stesso Popov, tramite un lungo messaggio audio pubblicato su Twitter dal parlamentare e vicecomandante del Distretto militare meridionale Andreij Gurulev. Nel messaggio, rilanciato dall'emittente televisiva statunitense "Cnn", Popov non fa mistero delle sue critiche ai vertici della Difesa russi e in particolare al ministero della Difesa, Sergej Shoigu, che ricordano nella sostanza quelle mosse nei mesi scorsi proprio dal leader della Wagner Prigozhin. Secondo il generale, la 58ma armata russa - impegnata in prima linea nell'Ucraina sud-orientale, principale teatro dell'offensiva delle forze armate ucraine - sconta "una carenza di capacità di fuoco controbatteria, l'assenza di stazioni di ricognizione d'artiglieria, e numerosi morti e feriti a causa dell'artiglieria nemica". "Ho sollevato una serie di altri problemi ed espresso tutto questo ai massimi livelli, con franchezza ed estrema durezza", aggiunge il generale nel messaggio, implicando che proprio la franchezza coi superiori sia stata la causa della sua inattesa rimozione dal comando: "Non avevo diritto di mentire, e dunque ho delineato le questioni più problematiche affrontate oggi dall'Esercito in termini di operazioni di combattimento e supporto. In risposta - accusa Popov - Shoigu "ha firmato un ordine e si è sbarazzato di me". (segue) (Rum)