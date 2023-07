Giappone-Corea del Sud: Kishida incontra Yoon, nuove rassicurazioni su scarico acqua Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha incontrato ieri il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol a margine del vertice annuale della nato in Lituania, cui entrambi i leader hanno preso parte nella veste di ospiti. Come anticipato dalla stampa giapponese e coreana, Kishida è tornato a fornire rassicurazioni in merito al controverso piano del Giappone per lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico, che sconta durissime resistenze da parte delle opposizioni parlamentari di entrambi i Paesi. Il premier giapponese ha ribadito che la Corea del Sud e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) continueranno a supervisionare le operazioni col Giappone, e che lo scarico dell'acqua, che potrebbe iniziare già nelle prossime settimane, verrà interrotto immediatamente nel caso vengano rilevati aumenti preoccupanti della concentrazione di sostanze radioattive. Yoon ha ribadito la posizione ufficiale della sua amministrazione, che ha detto di "rispettare" il parere favorevole espresso dall'Aiea. (segue) (Git)