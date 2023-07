Nato: Biden si rivolge per errore a Zelensky col nome di "Vladimir"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato protagonista ieri di un'altra delle sue gaffe: rivolgendosi all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, durante un colloquio a margine del vertice della Nato in Lituania, l'inquilino della Casa Bianca ha infatti chiamato il suo interlocutore "Vladimir": "Vladimir e io... Non dovrei essere così informale: il signore Zelensky e io abbiamo discusso di che tipo di garanzie di sicurezza possano essere formulate quando sono stato in Ucraina e durante i nostri precedenti incontri", ha dichiarato Biden, accorgendosi in apparenza dell'errore commesso. La trascrizione della conferenza stampa pubblicata dalla Casa Bianca non riporta l'errore, forse perché - come ipotizzato da alcuni media statunitensi - i nomi "Vladimir" e "Volodymyr" hanno la stessa origine e il medesimo significato, anche se la seconda versione è la più comunemente utilizzata in Ucraina. La gaffe del presidente degli Stati Uniti è comunque circolata sul web, dove diversi internauti hanno ricordato come quello di ieri non sia il primo errore in cui è incappato l'inquilino della Casa Bianca dall'inizio del conflitto in Ucraina: durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione, lo scorso anno, Biden si era erroneamente riferito agli ucraini come "iraniani". Alcuni mesi più tardi, il presidente aveva dichiarato che le truppe russe si stavano ritirando da "Fallujah", città teatro di una cruenta battaglia durante la seconda guerra in Iraq: Biden si riferiva in realtà a Kherson, città dell'Ucraina sud-orientale temporaneamente occupata dalle forze russe. (Was)