Medio Oriente: Israele accusa l’Iran di fallito attacco alla sua ambasciata in Azerbaigian

- Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha accusato l’Iran di aver pianificato un attacco, poi fallito, all’ambasciata di Israele a Baku, in Azerbaigian. Lo hanno riferito il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat” e il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, citando dichiarazioni rilasciate ieri da Cohen, in visita ufficiale in Serbia. “Il terrorismo iraniano è una minaccia globale, come abbiamo visto nei giorni scorsi in Azerbaigian, in un tentativo di attacco contro l’ambasciata di Israele a Baku, così come negli ultimi mesi a Cipro e in Grecia, in attacchi falliti contro obiettivi israeliani”, ha dichiarato Cohen, aggiungendo che la Repubblica islamica ha finanziato e dettato istruzioni alla “cellula terroristica” che aveva pianificato l’attacco. Il capo della diplomazia israeliana ha dunque lanciato un appello alla comunità internazionale a unirsi contro le “attività terroristiche” di Teheran. Le affermazioni di Cohen sono giunte dopo l’annuncio da parte delle autorità di Baku, lunedì scorso, di un cittadino afgano di 23 anni, sospettato di ordire un attentato contro l’ambasciata israeliana in Azerbaigian. (Res)