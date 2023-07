Usa-Cina: Blinken incontrerà Wang Yi a Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken incontrerà a Giacarta il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista, Wang Yi. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa. L'incontro tra Blinken e Wang - il secondo tra i due funzionari - si svolgerà a margine della ministeriale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e degli eventi correlati, ospitati in questi giorni dall'Indonesia. L'incontro giunge in un contesto di tensioni irrisolte tra le due maggiori potenze globali, nonostante le recenti visite a Pechino dello stesso Blinken e della segretaria del Tesoro Usa, Janet Yellen. Proprio ieri l'Ufficio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca e Microsoft hanno imputato ad hacker cinesi una serie di attacchi informatici contro decine di agenzie statunitensi. Wang Yi rappresenta la Cina agli incontri di Giacarta in sostituzione del ministro degli Esteri Qin Gang, assente dalla scena pubblica da più di due settimane. (Was)