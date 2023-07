Uruguay: riserve idriche aumentano per il sesto giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello dell'acqua nella diga di Paso Severino - la principale fonte di acqua dolce per l'area metropolitana uruguaiana - è salito per il sesto giorno consecutivo e ha superato i due milioni di metri cubi. Lo afferma un rapporto del governo uruguaiano. Il dato è pari ad appena il 3,3 per cento della capacità abituale della diga. Il governo uruguaiano ha dichiarato l'emergenza idrica il 19 giugno, nel quadro della grave siccità che colpisce il Paese da diversi mesi. Da allora la presidenza pubblica ogni giorno un rapporto sullo stato delle riserve idriche. Il ministro dell'Ambiente uruguaiano, Robert Bouvier, ha affermato questa mattina durante un forum delle Città sostenibili che "in questa crisi, se c'è qualcosa su cui saremo molto chiari, è che in Uruguay l'acqua non é infinita". Bouvier ha sottolineato l'importanza di realizzare lavori sulla diga di Casupá e sul nuovo impianto di raccolta e trattamento dell'acqua ad Arazatí (noto come "progetto Neptuno"), che utilizzerà l'acqua del fiume Río de la Plata, anche se "il governo ha deciso che la priorità è Arazatí per dare più sicurezza al sistema con una linea alternativa". Inoltre, il ministro ha affermato che "abbiamo un'intera questione idrica su cui dobbiamo iniziare a lavorare e lo stiamo facendo. Dobbiamo dotarci di una politica idrica integrale".(Abu)