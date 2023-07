Ue-Giappone: Bruxelles ospita oggi il 29mo vertice bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Chales Michel, ospiteranno oggi il 29mo vertice Ue-Giappone, cui prenderà parte il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Come anticipato nei giorni scorsi dalla presidente della Commissione europea, l'incontro servirà a discutere principalmente il rafforzamento della cooperazione nel campo della sicurezza economica, per consolidare il ruolo di Tokyo come "partner più stretto dell'Ue nell'Indo-Pacifico". Giappone e Unione europea hanno tenuto online alla fine del mese scorso il terzo dialogo di alto livello sulle questioni economiche, cui hanno partecipato i ministri giapponesi degli Esteri e dell'Economia - rispettivamente Yoshimasa Hayashi e Yasutoshi Nishimura - e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per il commercio, Valdis Dombrovskis. I ministri hanno concordato durante l'incontro di approfondire la cooperazione tesa al rafforzamento delle catene di fornitura per i semiconduttori e altri materiali critici. (Beb)