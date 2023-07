Iran: secondo giorno della visita diplomatica del presidente Raisi in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, oggi è in visita ufficiale in Uganda, nel secondo giorno del suo tour diplomatico in Africa, dopo una prima tappa che lo aveva portato in Kenya. Lo hanno riferito le agenzie di stampa iraniane e il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Raisi era giunto in Uganda già ieri sera, su invito dell’omologo ugandese, Yoweri Museveni, con il quale aveva preso parte alla cerimonia per la firma di quattro memoranda di intesa riguardanti il meccanismo per il rilascio dei visti, la cooperazione nel settore agricolo e la costituzione di una commissione permanente congiunta tra i due Paesi. Oggi, inoltre, sono previsti incontri con rappresentanti delle istituzioni politiche ed economiche ugandesi, a seguito dei quali Raisi partirà, con la delegazione che lo accompagna, per lo Zimbabwe. Ieri, Raisi aveva fatto tappa in Kenya, dove aveva presenziato con l’omologo kenyota, William Ruto, alla stipula di cinque memoranda di intesa tra i capi della diplomazia dei due Paesi. Tali accordi prevedono un rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Teheran e Nairobi nei settori delle comunicazioni e dell’informazione, della pesca, della sanità, dell’allevamento e degli investimenti. Ruto ha spiegato, inoltre, che uno dei memoranda siglati ieri prevede la costruzione di uno stabilimento di produzione di autonobili iraniane in Kenia, cui saranno attribuiti nomi in swahili. Raisi ha definito l’Africa “il continente delle opportunità”, mentre Ruto ha dichiarato che “le braccia del Kenya sono aperte a investitori e uomini d’affari iraniani”. Il presidente iraniano, inoltre, ha sottolineato come le relazioni con i Paesi africani siano tra le priorità della politica estera di Teheran. (Res)