Thailandia: parlamento apre sessione per l'elezione del primo ministro (4)

- In attesa del voto parlamentare, il primo ministro uscente, Prayut Chan-o-cha, ha annunciato martedì il ritiro dalla politica, dopo nove anni al governo, al quale è arrivato in seguito a un colpo di stato militare. L’annuncio era atteso dopo l’esito delle elezioni del 14 maggio per il rinnovo della Camera dei rappresentanti, in cui il Partito unito della nazione thai (Utn) che lo sosteneva ha ottenuto solo 36 seggi su 500. “Come primo ministro ho lavorato duramente per proteggere la nazione, la religione, la monarchia a beneficio dell’amato popolo. Il risultato sta attualmente dando i suoi frutti per l’opinione pubblica”, ha dichiarato in una nota pubblicata oggi il premier uscente. “Ho cercato di rafforzare il Paese in tutti i settori per la stabilità e la pace e ho superato molti ostacoli a livello nazionale e internazionale”, ha aggiunto il generale. (Fim)