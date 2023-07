Ucraina: presidente sudcoreano Yoon promette ulteriore supporto attraverso la Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha promesso che Seul continuerà a sostenere l'Ucraina tramite la cooperazione con la Polonia, evidenziando il ruolo cruciale di quest'ultima come snodo per l'assistenza al vicino Paese dell'Europa orientale. Yoon ha fornito le rassicurazioni in un articolo pubblicato dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita", in concomitanza con l'inizio di una visita di tre giorni del presidente a Varsavia. "Il partenariato tra la Corea del Sud e la Polonia si estende oltre i settori dell'economia e del commercio", ha scritto Yoon, affermando che la ricostruzione dell'Ucraina fornirà un'opportunità per intensificare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il capo dello Stato ha anche ringraziato la Polonia per essere divenuta uno tra i principali partner commerciali del Paese, grazie soprattutto all'aumento dei contratti di fornitura nel settore degli armamenti. (Res)