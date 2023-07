Imprese: Enel firma accordo per vendita 50 per cento Egpa a Inpex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che l'operazione complessiva genererà un impatto positivo di circa 87 milioni di euro sull'Ebitda ordinario e reported del Gruppo per il 2023. Inoltre, si prevede che l'operazione genererà un effetto positivo sull'indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 145 milioni di euro legato alla quota del 50% ceduta da EGP che sarà contabilizzata nel 2023; tale importo non include circa 203 milioni di euro di indebitamento netto deconsolidati nel 2022, in quanto EGPA era già stata classificata come "held for sale". Il perfezionamento della vendita è soggetto ad alcune condizioni preliminari usuali per questo tipo di operazioni, tra cui l'autorizzazione dell’Australian Foreign Investment Review Board e delle autorità antitrust competenti. (Com)