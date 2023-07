© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di attivisti per il clima Ultima generazione ha bloccato gli aeroporti di Amburgo e Duesseldorf. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, nel primo scalo, gli ambientalisti si sono “incollati” sulle piste di decollo e atterraggio, mentre nel secondo ne impediscono l'utilizzo. In entrambi gli aeroporti, i voli sono severamente limitati. (Geb)