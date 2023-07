Yemen: rapporto Onu, oltre 10.000 famiglie colpite da condizioni climatiche estreme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023, oltre 10.000 famiglie in Yemen sono state colpite da condizioni climatiche estreme, in particolare alluvioni e inondazioni, in 18 governatorati del Paese. Lo si apprende da un rapporto stilato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa), nel quale si legge che "10.474 famiglie, per un totale di 73.318 individui, sono state colpite da severe condizioni meteorologiche in tutto il territorio dello Yemen, comprese le intense precipitazioni e le inondazioni, in 141 distretti di 18 governatorati, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2023". Secondo lo stesso rapporto, la maggior parte di queste famiglie si trova in aree di difficile accesso che ospitano sfollati. Nel rapporto, infine, si legge che il meccanismo di intervento rapido, condotto dall’Unfpa in coordinamento con il Fondo Internazionale di Emergenza delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef) e con il Programma alimentare mondiale, ha intensificato le sue operazioni per portare cibo, materiale igienico-sanitario e rifugi temporanei alle famiglie sfollate, assistendo, in totale 15.843 nuclei, per un totale di 101.901 individui. (Res)