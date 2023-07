Usa: Biden a Helsinki per un vertice coi leader dei Paesi nordici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è giunto ieri sera a Helsinki, in Finlandia, ultima tappa di un viaggio in Europa intrapreso dall'inquilino della Casa Bianca in occasione dell'annuale vertice della Nato svoltosi a Vilnius, in Lituania. La visita di Biden coincide con l'ingresso della Finlandia nella Nato, seguita all'invasione russa dell'Ucraina. Helsinki ospiterà oggi un vertice Usa-Paesi nordici, che oltre a Biden vedrà la partecipazione dei leader di Finlandia, Svezia, Danimarca, Islanda e Norvegia. In serata, prima del rientro a Washington, Biden terrà una conferenza stampa con il suo omologo finlandese Sauli Niinisto. (Was)