Corea del Nord: crisi alimentare peggiora nonostante ripresa importazioni dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord resta alle prese con una crisi alimentare sempre più acuta nonostante il parziale ritorno delle importazioni dalla Cina ai livelli pre-pandemia. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che ha analizzato i dati relativi all'interscambio commerciale tra i due Paesi forniti dalle dogane cinesi. Tra gennaio e maggio scorsi, le importazioni della Corea del Nord dalla Cina - Paese con cui Pyongyang conduce circa il 90 per cento dei suoi scambi commerciali - sono ammontate a 768,68 milioni di dollari: si tratta di un aumento del 170 per cento su base annua, e di un dato pari all'82 per cento delle importazioni registrate nello stesso periodo del 2019. Il dato generale cela però profonde divergenze tra le singole categorie: le importazioni nordcoreane di pneumatici, ad esempio, sono tornate all'82 per cento rispetto al 2019; quelle di fertilizzanti e medicinali rispettivamente al 68 per cento e al 67 per cento. Le importazioni di generi alimentari, invece, sono state pari al 74 per cento del volume registrato prima della pandemia. Secondo l'Istituto coreano per l'unificazione nazionale di Seul, la carenza di generi alimentari non interessano la Corea del Nord in maniera omogenea, ma è particolarmente acuta nelle aree rurali e più povere del Paese. Lo scorso anno, anche a causa del maltempo, la produzione agricola della Corea del Nord è calata di 180mila tonnellate a 4,51 milioni di tonnellate. (segue) (Git)