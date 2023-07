Russia: nuove tensioni ai vertici della Difesa, generale congedato dopo aver criticato i superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Popov accusa che "come affermano oggi molti comandanti di divisione, i militari delle forze armate ucraine non sono stati in grado di sfondare le nostre linee al fronte, (ma) i nostri comandanti superiori ci hanno colpito alle spalle, decapitando proditoriamente e vilmente l'esercito nel momento più teso e difficile". Non è chiaro per quale ragione Popov accusi i superiori di attacchi alle spalle: nel dettaglio, però, il generale pare far riferimento a un attacco missilistico sferrato martedì dalle forze ucraine contro il comando della 58ma armata russa, acquartierato nella città portuale di Berdiansk, nella regione di Zaporizhzhia. Nell'attacco, apparentemente sferrato con un missile da crociera Storm Shadow, avrebbe perso la vita il tenente generale Oleg Tsokov, vicecomandante del Distretto militare meridionale delle Forze armate russe. Popov conclude il suo messaggio audio rivolgendosi ai suoi ormai ex sottoposti: "Buona notte, miei amati gladiatori, amati congiunti. Siamo una famiglia. Dovevo raccogliere i miei pensieri, perché negli ultimi due giorni sono accadute molte cose. Sarò sempre a vostra disposizione. E' un onore per me servire nei vostri stessi ranghi". Il generale promette anche di "fare tutto quanto è in mio potere e anche più perché vi sia più facile combattere, e perché quanti più commilitoni possibile tornino vivi". Secondo la "Cnn", l'allontanamento di un ufficiale del rango di Popov nel contesto di una disputa pubblica "non ha precedenti". Il think tank Institute for the Study of War, con sede a Washington, afferma che il generale aveva insistito con il capo di stato maggiore Valerij Gerasimov per accelerare la rotazione delle forze sul campo, a causa dell'estrema intensità dei combattimenti con l'Esercito ucraino lungo il fronte a Zaporizhzhia. La 58ma armata dell'Esercito russo è incaricata di reggere il fronte nell'area di Orikhiv, dove le forze ucraine tentano ormai da un mese di raggiungere le principali linee di difesa russe nella regione. (Rum)