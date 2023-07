Libano: inviato francese Le Drian incontra consigliere saudita Al Aloula a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del segretariato generale del Consiglio dei ministri dell’Arabia Saudita, Nizar al Aloula, ha incontrato, ieri, a Riad, presso la sede del ministero degli Esteri, l’inviato speciale della presidenza della Repubblica di Francia, Jean-Yves Le Drian. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, aggiungendo che al centro dell’incontro c’è stato il fascicolo della nomina di un nuovo presidente della Repubblica in Libano, ancora in fase di stallo dal novembre 2022, dalla fine del mandato dell’ex capo di Stato, Michel Aoun. Durante i colloqui, Al Aloula e Le Drian hanno discusso, inoltre, delle relazioni bilaterali tra Arabia Saudita e Francia e degli ultimi sviluppi di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. Ludovic Pouille, ambasciatore di Francia a Riad, in un messaggio pubblicato sul suo profilo ufficiale su Twitter, ha definito l’incontro “fruttuoso”. In precedenza, Le Drian aveva incontrato “alcuni responsabili” dell’Istituto internazionale di studi iraniani Rasanah, nella capitale saudita, con i quali aveva passato in rassegna diverse soluzioni per porre fine allo stallo politico in Libano e del ruolo di Riad e Parigi in tal senso. (Res)