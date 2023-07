Turchia: Erdogan ottimista sull'acquisto degli F-16 dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto "più speranzoso che mai" riguardo all'acquisto dei caccia F-16 dagli Stati Uniti. Durante una conferenza stampa al termine del summit Nato nella capitale lituana Vilnius, Erdogan ha espresso la sua fiducia nel raggiungimento di un esito positivo riguardo a questa questione. "La Turchia ha sempre sostenuto la politica di porte aperte della Nato e non ha mai impedito l'adesione di nessun paese all'alleanza per motivi arbitrari", ha poi sottolineato il presidente turco, in riferimento alle accuse di aver bloccato l'adesione alla Svezia per questioni politiche. A tal riguardo, Erdogan ha affermato che l'Assemblea nazionale turca voterà sui protocolli di adesione di Stoccolma alla Nato e i deputati turchi seguiranno da vicino la questione.