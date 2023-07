Turchia: Erdogan ottimista sull'acquisto degli F-16 dagli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La lotta al terrorismo è un impegno indispensabile per la Turchia”, ha detto Erdogan, sottolineando l'importanza di una posizione risoluta e chiara da parte degli alleati su questo tema. Vale la pena ricordare che Ankara definisce “terroristi” anche le forze delle Unità protezione popolare (Ypg), sostenute invece dagli Stati Uniti nel nord della Siria, considerate come il ramo siriano del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), riconosciuto come organizzazione terroristica dalla Turchia, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Unione Europea. (segue) (Res)