Mercosur: Lula, non faremo concessioni all'Ue su acquisti della pubblica amministrazione (4)

Nel corso di un'intervista per i canali istituzionali della presidenza poco prima dell'inizio del vertice, Lula aveva nuovamente definito "inaccettabile" il contenuto del protocollo aggiuntivo presentato dall'Ue per sbloccare l'intesa e superare le resistenze, rispetto a presunte inadempienze di Brasilia su questioni ambientali, che aumenta gli obblighi per il Brasile, introducendo anche sanzioni in caso di mancato rispetto. "Il protocollo è inaccettabile. Com'è scritto, era inaccettabile ed è inaccettabile. Non puoi immaginare che un tuo socio in affari possa imporre delle condizioni del tipo se non fai una cosa del genere, ti punirò. Soprattutto se si tratta degli stessi Paesi ricchi che non hanno mai rispettato alcun accordo sul clima. Non hanno rispettato il Protocollo di Kyoto, le decisioni di Copenaghen, Rio 2002 e non rispetteranno l'Accordo di Parigi", ha concludeva il presidente. La stessa linea intransigente era stata annunciata sulla questione degli appalti della pubblica amministrazione.