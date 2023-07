Brasile: Bolsonaro nega coinvolgimento in piano sovversivo contro la Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha negato qualsiasi coinvolgimento nel presunto piano sovversivo ordito per annullare le elezioni dello scorso ottobre 2022 e impedire l'insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. "Non ho mai avuto alcun vincolo con il senatore Marcos do Val", ha dichiarato l'ex capo dello stato all'uscita dalla sede della Polizia federale a Brasilia. Lo scorso febbraio il senatore do Val del partito Podemos aveva rivelato un presunto piano sovversivo organizzato da Bolsonaro e dall'ex deputato federale Daniel Silveira, attualmente detenuto per differenti questioni giudiziarie. Agli inquirenti Bolsonaro ha confermato di aver ricevuto presso la sua residenza ufficiale di Palazzo Alvorada do Val e Silveira nella data indicata dal parlamentare, ma che nell'occasione non era stata fatta menzione alla Corte suprema e al presidente, Alexandre de Moraes. (segue) (Beb)