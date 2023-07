Usa: Camera, repubblicani confermano espulsione di Marjorie Taylor Greene dal caucus dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Ken Buck ha confermato che la collega Marjorie Taylor Greene è stata espulsa dal caucus della libertà dei conservatori alla Camera dei rappresentanti, alla luce dei suoi ripetuti attacchi nei confronti di alcuni colleghi di partito. Parlando in diretta sull’emittente “Nbc News”, il deputato del Colorado ha affermato che la Greene “non è più un membro del caucus per la libertà, e non dovrebbe tornare ad esserlo in futuro”. L’espulsione della deputata della Georgia rappresenta il primo caso di questo tipo dalla fondazione del caucus, nel 2015. In base alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane da altri componenti del gruppo, i conservatori avrebbero votato il 23 giugno scorso per espellere la Greene dal caucus, dopo che la deputata ha insultato in aula la collega Lauren Boebert. (Was)