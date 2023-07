Usa: censura di Stato, Robert Kennedy Jr. testimonierà alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. testimonierà alla Camera dei rappresentanti Usa in merito al presunto ruolo dello Stato federale nella censura dei contenuti sui social media, di cui Kennedy si proclama da tempo vittima in prima persona. Lo si apprende dal sito web della sottocommissione della Camera sull'utilizzo politico del governo federale, dove il nome di Kennedy compare in una lista di tre testimoni che saranno chiamati a rendere le loro dichiarazioni, assieme a una giornalista del sito d'informazione conservatore "Breitbart News" e all'assistente procuratore generale della Louisiana John Sauer. L'audizione programmata dalla sottocommissione si concentrerà sul ruolo del governo federale nella censura di cittadini e residenti negli Stati Uniti, sulla causa intentata dall'amministrazione del presidente Joe Biden contro una legge del Missouri sul diritto di detenzione delle armi da fuoco, e sul presunto coordinamento di agenzie federali e social media per censurare contenuti e limitare la libertà di parola, emerso tramite le rivelazioni del cosiddetto "Twitter Gate". Kennedy, che lo scorso aprile ha annunciato la propria candidatura alle primarie del Partito democratico in vista delle elezioni presidenziali 2024, è stato riammesso da diversi social network proprio in virtù del suo status di candidato alla Casa Bianca: in precedenza era stato espulso dalla maggior parte delle piattaforme social per le sue controverse posizioni in merito ai vaccini e alle politiche varate dal governo statunitense in risposta alla pandemia di Covid-19. Kennedy è noto da anni per dar credito a teorie come quella della presunta correlazione tra le vaccinazioni di massa e aumenti di patologie infantili come l'autismo: posizioni che sono valse a Kennedy l'etichetta di complottista e attivista anti-vaccini. (Was)