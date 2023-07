© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio il mio più grande in bocca al lupo a Enzo Foschi, amico fraterno, militante e dirigente di grande esperienza. Sono certo che nella veste di segretario romano saprà fare bene, restituendo al Partito democratico un volto più umano e un passo più vicino alle persone, alle loro necessità".Lo afferma in una nota l'eurodeputato Socialisti e democratici, Massimiliano Smeriglio. (Com)