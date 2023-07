Brasile: governo invia kit di emergenza per assistere vittime inondazioni ad Alagoas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha inviato dieci kit di medicinali e rifornimenti strategici per assistere le vittime delle inondazioni nello stato di Alagoas. Ciascun kit ha la capacità di assistere 1.500 persone per un mese. L'iniziativa fa parte delle iniziative adottate dal governo federale per aiutare le autorità dello stato nella fase di emergenza sanitaria causata dalle forti piogge che si sono abbattute sullo Stato nell'ultima settimana. (segue) (Brb)