Usa: pullman si schianta in autostrada in Illinois, tre morti e 14 feriti

- Tre persone sono morte, e almeno 14 sono rimaste ferite, dopo che un pullman della società Greyhound si è schiantato contro alcuni autoarticolati parcheggiati al lato dell’interstatale 70 nella contea di Madison, in Illinois. Stando alle informazioni fornite dalla polizia locale, l’incidente è avvenuto intorno alle 2 della mattina di mercoledì. I feriti sono stati trasportati in ospedale: quattro in elicottero, e gli altri in ambulanza. Tutti si trovavano a bordo del pullman. (Was)