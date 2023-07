Usa: governo farà ricorso in appello per bloccare acquisizione di Activision da parte di Microsoft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per il commercio (Ftc) ha annunciato di voler fare ricorso in appello contro la decisione arrivata nei giorni scorsi da un tribunale distrettuale, che ha autorizzato Microsoft ad andare avanti con una operazione da 69 miliardi di dollari per acquisire la società statunitense Activision, specializzata nella produzione di videogiochi. La sentenza della giudice Jacqueline Scott Corley, martedì scorso, ha autorizzato Microsoft a completare l’operazione, senza accogliere il reclamo presentato dalla Commissione, che ha precedentemente chiesto di bloccare l’acquisizione alla luce di possibili conseguenze negative per la concorrenza nel settore. (Was)