Migranti: il vicepresidente libico Kuni, “serve coordinamento con l’Europa”

- Secondo il vicepresidente della Libia, Moussa al Kuni, esponente di spicco della regione meridionale sud-occidentale del Fezzan, serve una “strategia unificata” tra le istituzioni libiche e un coordinamento l’Europa per fermare l’immigrazione clandestina. In un incontro con alcuni funzionari delle agenzie militari e di sicurezza che si occupano delle migrazioni illegali, alla presenza anche di rappresentanti delle guardie di frontiera e del ministero degli Esteri, Kuni ha parlato dello sviluppo di una “visione unica” tra le istituzioni interessante per affrontare il fenomeno con “metodologia scientifica”. Il politico originario del sud ha poi informato i suoi interlocutori dei suoi viaggi nei paesi limitrofi e nell’Unione europea, aventi come obiettivo la cooperazione con la Libia per frenare l’afflusso di migranti, la gestione dei confini e la creazione di sviluppo nelle nazioni di provenienza degli africani che emigrano verso nord. (Lit)