Turchia: Erdogan ottimista sull'acquisto degli F-16 dagli Stati Uniti (3)

- Quanto alla candidatura della Svezia all'adesione alla Nato, Erdogan ha parlato di “prossimi passi da compiere” in vista dell’adesione, in particolare per quanto riguarda l’intensificata cooperazione nella lotta al terrorismo attraverso l'istituzione di un meccanismo bilaterale di sicurezza. Da parte sua, la Svezia supporterà attivamente l'adesione della Turchia all'Unione Europea, l'aggiornamento dell'Accordo dell'Unione doganale e la liberalizzazione dei visti, ha detto Erdogan. Riguardo al rogo del Corano in Svezia, Erdogan ha condannato l'attacco ai valori sacri delle persone è "una barbarie” paragonabile a “un atto terroristico”. Il leader turco ha invitato i paesi che hanno votato contro la risoluzione che condanna del rogo del Corano nel Consiglio per i diritti umani dell'Onu a riconsiderare la loro concezione di libertà e dei diritti umani. (Res)