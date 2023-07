Tunisia: ambasciatore Saggio incontra ministri di Agricoltura, Salute e presidente Utica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, ha incontrato quest’oggi i ministri dell’Agricoltura e della Salute, nonché e il presidente della Confederazione degli imprenditori tunisini (Utica). “Discussi progetti di formazione tra Italia e Tunisia nei settori dell’agricoltura e della salute”, si legge in un posto dell’ambasciata diffuso sui canali social. Era presente anche una delegazione dell’European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam Council) guidata da Ettore Sequi, segretario generale di Ecam Council.(Tut)