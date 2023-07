Brasile: governo invia squadra vigili del fuoco per combattere incendi in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile invierà 39 vigili del fuoco della brigata specializzata nella lotta agli incendi boschivi dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) per aiutare a combattere l'ondata di roghi che sta interessando il Canada, sin dalla fine dello scorso mese di maggio. Oltre ai vigili dell'Ibama, il governo invierà due funzionari che guideranno le brigate nella missione e ne supporteranno le operazioni. La richiesta di aiuto è arrivata dal Canada, che sosterrà il costo dell'operazione. Il gruppo sarà composto da membri della brigata degli stati di Rondonia, Goias, Rio de Janeiro e Tocantins. La missione dovrebbe svolgersi tra il 15 luglio e il 17 agosto 2023. Questa stagione degli incendi potrebbe essere la peggiore mai registrata in Canada. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case, secondo le autorità canadesi. Gli incendi hanno spinto nuvole di fumo fino negli Stati Uniti e in Europa.(Brb)