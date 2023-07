Usa: indagini su Hunter Biden, informatori Irs testimonieranno alla Camera la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti ascolterà in audizione la testimonianza di due informatori dell’Agenzia delle entrate (Irs), secondo i quali il dipartimento della Giustizia avrebbe ostacolato di proposito le indagini nei confronti di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti. I deputati ascolteranno la testimonianza di Gary Shapley, ex funzionario dell’agenzia, e di un secondo informatore la cui identità non è stata ancora resa nota, mercoledì prossimo. In base alle loro deposizioni, condivise con la commissione della Camera per l’impiego dei fondi pubblici dopo che Hunter Biden ha raggiunto il mese scorso un accordo per dichiararsi colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco, il secondogenito del presidente Usa avrebbe ricevuto un “trattamento preferenziale”, e le autorità giudiziarie avrebbero “esitato” ad emettere mandati di perquisizione e comparizione durante le indagini. Il presidente repubblicano del comitato, James Comer, ha affermato in una nota che le testimonianze dei due informatori “dimostrano che il dipartimento della Giustizia non ha voluto prendere in considerazione prove del coinvolgimento di Joe Biden, prendendo tempo relativamente ad una serie di accuse e consentendo al figlio Hunter di raggiungere un accordo a lui favorevole”. Il repubblicano ha anche denunciato un “doppio standard” all’interno del sistema giudiziario statunitense. (Was)