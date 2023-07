Italia-Usa: Casa Bianca conferma visita di Meloni il 27 luglio, focus su Ucraina, Cina e Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, darà il benvenuto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alla Casa Bianca, il prossimo 27 luglio, per ribadire il forte legame che unisce i due Paesi. Lo ha detto in una nota la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre. Il colloquio, ha spiegato, sarà incentrato sugli interessi strategici in comune tra Roma e Washington: dal sostegno all’Ucraina alla situazione in Nord Africa, fino alla necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica nel quadro della competizione con la Cina. Particolare attenzione, infine, sarà dedicata alle priorità della presidenza di turno italiana del G7. (Was)