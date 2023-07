Usa: elezioni 2024, finanziatori preoccupati per la scarsa performance di DeSantis nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziatori della campagna elettorale di Ron DeSantis, candidato repubblicano alla Casa Bianca nel 2024, hanno espresso preoccupazione dopo la scarsa performance del governatore della Florida negli ultimi sondaggi. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnbc” che alcuni donatori si sarebbero detti “amareggiati” per la performance non soddisfacente di DeSantis finora, anche se il governatore repubblicano ha raccolto fondi per 20 milioni di dollari dall’avvio della sua campagna elettorale, lo scorso maggio. Tra gli insoddisfatti ci sarebbero anche Rupert Murdoch, il miliardario proprietario di Fox Corporation e News Corp, e la sua famiglia. Questo inasprimento dei rapporti tra DeSantis e i suoi finanziatori sarebbe dovuto soprattutto al fatto che il governatore non è ancora riuscito a colmare il distacco che lo separa da Donald Trump in tutti i sondaggi relativi alle primarie repubblicane, che rimane significativo e “potenzialmente insormontabile”. Secondo le fonti, inoltre, DeSantis non è in grado di competere con Trump per quanto riguarda il sostegno dei repubblicani al Congresso. (Was)