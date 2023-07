Usa: direttore Fbi smentisce censura sui social network, nessun accanimento contro i conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) non è coinvolto nella moderazione dei contenuti pubblicati sui social network, essendo questa una responsabilità delle società che gestiscono tali piattaforme. Lo ha detto il direttore dell’agenzia, Christopher Wray, che oggi ha testimoniato davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, dopo che diversi esponenti del Partito repubblicano hanno accusato l’amministrazione Biden di aver sfruttato l’Fbi e il dipartimento della Giustizia per attaccare i propri avversari politici, come l’ex presidente Donald Trump. “Si tratta di decisioni che spettano alle aziende: noi ci limitiamo a contattarle, quando altre agenzie federali ci informano in merito alla presenza di account gestiti da servizi di intelligence stranieri”, ha spiegato, smentendo le accuse relative al tentativo di censurare e cancellare i contenuti online che criticano l’operato del governo. Ad una domanda della deputata repubblicana Harriet Hageman, la quale ha parlato di un “doppio standard” teso a colpire i conservatori statunitensi all’interno del sistema giudiziario federale, Wray ha affermato che “pensare che l’agenzia che dirigo voglia colpire i conservatori è una idea assolutamente folle, considerando anche il mio passato”. Il direttore dell’Fbi è un repubblicano, ed è stato nominato proprio da Donald Trump. (Was)