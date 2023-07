© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione, Francesco Rocca, interviene all’Assemblea programmatica nazionale dell’Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi (Agens) dal titolo: “Il trasporto pubblico, quanto di meglio…”. Centro congressi Confindustria, sala Pininfarina, via dell’Astronomia 30. (ore 9:45)- L’assessore ai Servizi sociali e al Terzo Settore, Massimiliano Maselli, partecipa al convegno “La scuola inclusiva, la centralità del progetto di vita”. Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/a. (Ore 10:00).- L’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio Giancarlo Righini e l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, intervengono alla conferenza stampa di presentazione del “470 European Trophy & World Master Cup 2023”, competizione internazionale di vela in programma a Bracciano dal 1 al 5 agosto 2023. Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 11:30) (segue) (Rer)