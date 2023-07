© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- VARIE- Al via la Festa dell'Unità. Tra i presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il segretario del Pd Lazio, Daniele Leodori, il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi. Terme di Caracalla (Ore 19:00).- Il gruppo di Fratelli d'Italia incontra la stampa per parlare dell'emergenza rifiuti a Roma. Via della Greca 5, sala Riunioni, piano 2. (Ore 10:00).- Conferenza stampa organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio "Emergenza caldo e allarme solitudine". Dati e proposte per proteggere la parte più fragile della popolazione. Interverrà il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Sala delle Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, via della Paglia 14B, Roma. (Ore 11:30).- Conferenza stampa di presentazione del 470 European Trophy & World Master Cup 2023. Marco Crocicchi, Sindaco di Bracciano. Parteciperanno, tra gli altri, Angelo Pizzigallo, Sindaco di Anguillara Sabazia; Claudia Maciucchi, Sindaco di Tervignano Romano; Daniele Torquati, Presidente XV Municipio di Roma Capitale; Giuseppe D'amico, Vice Presidente Federazione Italiana Vela; Vincenzo Losito, Presidente Classe italiana 470 Federazione Italiana Vela; Marco Midolo, Direttore Tecnico Sportivo Velico Planet Sail; Rocco Ferraro, Consigliere Delegato Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali della Città metropolitana di Roma Capitale. Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 11:30)- Conferenza stampa "Case popolari e dismissioni a Roma. Il corto circuito tra il bisogno di nuovo stock abitativo e le migliaia di vendite del patrimonio"; organizzata da Sicet Sunia, Uniat e Unione Inquilini. Sala delle conferenze della Cisl Lazio. Via Crescimbeni 17/A, Roma. (Ore 11:00). (Rer)