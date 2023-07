Lazio: Paterna (Fd'I), Regione sospenda procedura per discarica di Arlena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio, Valentina Paterna di Fratelli d'Italia, ha sollecitato gli uffici regionali dell’assessorato ambiente a "rivedere la propria posizione in merito alle procedure di autorizzazione della 'discarica' di Arlena di Castro". Lo afferma in una nota la stessa Paterna. "Questo perché, dopo l’incontro convocato con i sindaci del territorio e l’ufficio regionale; successivamente alle proteste dei cittadini e conseguentemente alla diffida della provincia di Viterbo ad agire in autotutela, è bene che la procedura venga sospesa e si facciano le opportune valutazioni. Tutto ciò anche alla luce della recentissima sentenza del Tar Lazio che ha obbligato gli uffici regionali ad annullare la conferenza dei servizi sul progetto per realizzazione di un impianto per allevamento ittico nel Comune di Civitavecchia. Impianto autorizzato senza invitare alla conferenza dei servizi il comune limitrofo di Tarquinia. Una sentenza quindi - prosegue Paterna - che ha visto bocciare la procedura individuata dagli uffici regionali, di convocare una conferenza dei servizi senza far partecipare i comuni limitrofi che a questo punto, come recita la sentenza del Tar perderebbero la possibilità di 'azzerare o limitare le potenzialità dannose sotteseall’impianto oggetto della procedura'"- (segue) (Com)