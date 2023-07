Lazio: Paterna (Fd'I), Regione sospenda procedura per discarica di Arlena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi quindi - aggiunge la consigliera di Fd'I - esiste un precedente amministrativo chiaro: è illegittimo, per i possibili effetti ambientali dannosi, non invitare alla conferenza dei servizi i comuni limitrofi all’impianto in discussione. Esattamente il caso in questione, dove l’impianto di Arlena di Castro con discarica a servizio, rischia di essere attiva per almeno 25 anni sul territorio, con un carico viario e ambientale che gravaesclusivamente sui comuni vicini. Per questo - conclude - sono a chiedere agli uffici di sospendere le procedure e valutare nella sua interezza gli effetti di questa sentenza, che se ripetuta di fronte al ricorso dei comuni limitrofi, rischierebbe di vanificare tutto il lavoro fatto finora, con grave danno alla salute di quei territori. Sono certa, che anche in questo caso, preverrà il senso di responsabilità e di ascolto che ha caratterizzatole decisioni della giunta Rocca sin dal suo insediamento". (Com)