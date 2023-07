Venezuela: otto candidati alle primarie partecipano al primo dibattito in vista delle presidenziali del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto candidati alla carica di leader dell'opposizione in Venezuela hanno partecipato al dibattito "I candidati parlano", tenuto presso l'Università Cattolica Andrés Bello nella capitale Caracas. Le primarie, previste il 22 ottobre, precederanno le elezioni presidenziali del 2024. A sfidarsi nel dibattito sono stati María Corina Machado, Andrés Velásquez, Delsa Solórzano, Tamara Adrián, Freddy Superlano, César Pérez Vivas, Andrés Caleca e Carlos Prosperi. Al centro della discussione vi è stata la strategia comune dell'opposizione contro "la dittatura di Nicolás Maduro", come è stata definita dagli astanti, oltre ai diritti dei venezuelani, alla ripresa dell'economia, all'istruzione, alla salute e al futuro dei giovani per evitare l'emigrazione. Assente l'ex candidato presidenziale Henrique Capriles Radonski, secondo il quale dibattito è servito solo ad aumentare la frammentazione dell'opposizione. Al contrario, tutti i candidati sono stati concordi nel dire che il dibattito è servito a serrare i ranghi contro la "tirannia" del chavismo. (segue) (Vec)