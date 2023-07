Venezuela: otto candidati alle primarie partecipano al primo dibattito in vista delle presidenziali del 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati hanno tutti espresso posizioni simili su politica, economia e diritti umani, nonostante le loro distanze ideologiche. La differenza maggiore è emersa sulla strategia da adottare nel caso in cui il governo di Nicolás Maduro giochi sporco, cioè ostacoli o dichiari illegittimo il futuro leader dell'opposizione. I candidati Sólorzano e Adrián si sono detti favorevoli ad una possibile "successione automatica" come piano alternativo a qualsiasi squalifica o tentativo di rimuovere il prossimo candidato presidenziale, mentre i candidati Velásquez e Machado si sono detti fortemente contrari a questa scelta, affermando che sarebbe come giocare "secondo le regole del tiranno". Superlano, Caleca, Pérez Vivas e Prosperi non ha preso una posizione netta sui passi da compiere in questa specifica situazione, ma hanno chiesto di non perdere il focus unitario per dare una risposta comune. (Vec)