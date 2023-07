Usa: causa per diffamazione contro “Fox News” dopo teorie del complotto sull’assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino statunitense ha fatto causa all’emittente “Fox News” e al conduttore televisivo Tucker Carlson per diffamazione. Ray Epps, residente in Arizona, è da tempo al centro di diverse teorie del complotto, in base alle quali avrebbe coordinato in segreto un piano del Federal Bureau of Investigation (Fbi) per organizzare le rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. “Dopo le manifestazioni, Fox News ha cercato disperatamente un capro espiatorio da incolpare, diverso da Donald Trump e dal Partito repubblicano: ne hanno trovato uno”, si legge nella causa depositata dai legali di Epps. Diversi osservatori conservatori, nelle settimane successive all’assalto al Congresso, hanno avanzato una teoria secondo la quale le rivolte avrebbero rappresentato un’operazione orchestrata dal governo federale, per colpire l’immagine di Donald Trump e del suo elettorato. In base a tali teorie, a cui Carlson ha più volte dato spazio quando lavorava per “Fox News”, Epps avrebbe partecipato all’operazione. Il conduttore televisivo lo ha anche nominato direttamente più di una volta, mostrando filmati che ritraggono l’uomo fuori dal Congresso, il 6 gennaio 2021. “Le menzogne di Fox News e Tucker Carlson hanno raggiunto centinaia di milioni di persone, causando danni enormi a Ray Epps”, si legge nella causa. (Was)