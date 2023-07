Ucraina: Biden incontra Zelensky, focus su integrazione euroatlantica e sostegno militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a margine del summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania. Durante il colloquio, riferisce una nota, Biden ha ribadito l’impegno di Washington a sostegno di Kiev, nel quadro dell’invasione russa, affermando di essere favorevole all’integrazione ucraina nello spazio euroatlantico. Le parti hanno valutato positivamente la dichiarazione conclusiva del summit per il sostegno all’Ucraina, oltre alla necessità di garantire lo sviluppo e il rafforzamento delle Forze armate di Kiev nel breve e nel lungo termine. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla situazione legata alla controffensiva ucraina, e al futuro degli aiuti militari occidentali a Kiev. (Was)