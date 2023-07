Libia: inviato Onu Bathily, “urgente colmare le lacune delle leggi elettorali” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nodi da sciogliere per consentire alla Libia di andare alle elezioni sono almeno quattro: primo, i criteri di ammissibilità per la candidatura alle elezioni presidenziali; secondo, la scelta se andare comunque al ballottaggio anche nel caso in cui uno dei candidati raggiunga il 50 per cento più uno dei voti al primo turno; terzo, l’articolo della proposta di legge elettorale che stabilisce che senza un risultato decisivo al primo turno delle elezioni presidenziali, le elezioni parlamentari verranno annullate; quarto, la richiesta di formare l’ennesimo nuovo governo di transizione prima del voto. A queste problematiche si è recentemente aggiunta anche la questione della distribuzione di proventi petroliferi e dei fondi pubblici: il generale Haftar ha infatti minacciato di bloccare i pozzi di petrolio nel caso in cui non venga istituito un nuovo meccanismo per l'erogazione - più equa e trasparente - delle somme versate dalla Banca centrale. (segue) (Res)