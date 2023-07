Libia: inviato Onu Bathily, “urgente colmare le lacune delle leggi elettorali” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'inviato delle Nazioni Unite in Libia sta cercando di riunire le principali istituzioni e gli attori libici per raggiungere una soluzione. In una dichiarazione pubblicata questa settimana sul sito dell'Unsmil, il politico e diplomatico senegalese dell’Onu ha promesso di “intensificare l’impegno con le principali istituzioni libiche nonché con i leader politici e di sicurezza per aprire la strada a questi negoziati”. Bathily ha detto di contare “sulla cooperazione di tutte le istituzioni e gli attori libici rilevanti” per “raggiungere una soluzione politica che apra la strada a elezioni di successo”. A tal proposito, l’inviato Onu ha invitato la Camera dei rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato (i due organi legislativi basati rispettivamente nell’est e nell’ovest del Paese) a cooperare con l'Alta Commissione elettorale nazionale (Hnec) per apportare le “modifiche tecniche necessarie per rendere applicabili i due progetti di legge elettorali” preparati dal comitato “ad hoc” 6+6 (formato cioè da sei membri della Camera e altrettanti del Consiglio di Stato). “E’ imperativo che tutte le parti interessate libiche traggano lezioni dalle insidie e dagli errori del 2021 e del 2022 e si astengano da qualsiasi azione, comprese decisioni unilaterali o non inclusive, che potrebbero far precipitare la crisi e distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo comune di consentire il successo delle elezioni, in linea con i desideri del popolo libico”, ha concluso Bathily. (segue) (Res)