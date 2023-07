Invitalia: approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società - prosegue la nota - ha coadiuvato il ministero delle Imprese e del made in Italy nella gestione dei tavoli di crisi e per l’acquisizione di partecipazioni di aziende in difficoltà, utilizzando gli strumenti partecipativi (equity e debito) messi a disposizione dal governo: Fondo grandi imprese, Fondo salvaguardia, Fondo patrimonio Pmi e Fondo cresci al Sud. L’avvio dei programmi di investimento pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha visto il rilevante coinvolgimento di Invitalia, che si conferma struttura specialistica di riferimento per le Amministrazioni e centro di competenze in materia di Program management, deputata all’attuazione e all’accelerazione degli investimenti di particolare complessità. La relazione finanziaria consolidata del gruppo Invitalia al 31 dicembre 2022 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede dell’Agenzia, sul sito internet www.invitalia.it, sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it). (Com)