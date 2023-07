Mercosur: Lula, non faremo concessioni all'Ue su acquisti della pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che i paesi che compongono il Mercato comune del sud (Mercosur) non faranno "concessioni" all'Unione europea (Ue) nelle trattative sugli acquisti della pubblica amministrazione nell'ambito dell'accordo di libero mercato tra i due blocchi. Il Mercosur è composto da Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. "Non faremo concessioni, l'ho già detto a tutti, non rinunciamo a porre limiti all'accesso di aziende Ue negli appalti governativi del Brasile, perché gli acquisti fatti dal governo garantiscono la possibilità di crescere alle piccole e medie imprese del Paese. Non avremo trattative su questo", ha detto Lula nel corso di un evento pubblico. (segue) (Brb)