Mercosur: Lula, non faremo concessioni all'Ue su acquisti della pubblica amministrazione (2)

- Il testo negoziato tra i blocchi, attualmente in corso di revisione, consente alle imprese europee di competere nelle gare di appalto aperte dal settore pubblico dei Paesi del Mercosur in condizione di parità con le imprese locali, con eccezioni per alcuni prodotti. Secondo Lula, questa previsione potrebbe danneggiare i medi e piccoli imprenditori brasiliani. Il capo dello Stato ha affermato inoltre che intende affrontare la questione la prossima settimana durante un incontro a Bruxelles tra i paesi dell'Unione europea e quelli della Comunità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi (Celac). "È un incontro estremamente importante perché può rappresentare il pilastro per concludere l'accordo tanto sognato da tanti decenni tra il Mercosur e l'Unione europea", ha affermato il presidente. (segue) (Brb)